Милонов обозначил слабое место единороссов

Единоросс Виталий Милонов, избранный от Петербурга в Государственную думу, назвал одну из главных слабостей своих однопартийцев. По его мнению, высказанному в авторской радиопрограмме в беседе с политическим оппонентом Андреем Пивоваровым, "ахиллесовой пятой" коллег Милонова является неумение и нежелание как-либо дебатировать с людьми иных взглядов. Сама же передача была посвящена такому тренду, как отмежевание однопартийцев Милонова от, собственно, членства в ЕР в последнее время.

"Я за то, чтобы "Единая Россия" не боялась спорить с оппозицией, потому что это проблема многих моих коллег - что они никогда в жизни ни с кем не спорили. Они привыкли "шур-шур-шур" там, кулуарно что-то решать, так нельзя! Когда мы пытались получить комментарий некоторых моих коллег, они боялись на эту тему говорить. Мне хочется сказать - вы че, оборзели, товарищи дорогие? Мы должны уметь защищать свою позицию", - заявил депутат в петербургской студии радио "Комсомольская правда".

В ходе разговора прозвучал еще и такой вывод: это плохо еще и потому, что популярность в народе ЕдРо теряет, а коммуникативных навыков у ее членов при этом пока не особо прибавляется. По мнению Милонова, если единороссы не умеют "драться", то они никакие не депутаты, а приспособленцы, а значит, им "грош цена".

"На фиг ты нам не нужен. Нам нужны такие, которые будут писать, что они единороссы", - эмоционально высказался парламентарий по заявленной теме.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.