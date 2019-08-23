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19:09

ТИК №23 выбрал членов УИК для «дачных» участков в Псковской области

фото ЗакС политика ТИК №23 выбрал членов УИК для «дачных» участков в Псковской области

Территориальная избирательная комиссия №23 назначила членов участковых избирательных комиссий, которые будут работать на экстерриториальных участках в Псковской области на выборах губернатора Петербурга. Соответствующее решение ТИК опубликовал 23 августа.

Согласно документу, на каждом участке будет по 5 членов УИК. Среди них представители партий «Единая Россия», «Партия за справедливость», ЛДПР, «Родина» и «Российская экологическая партия «Зеленые» - по одному человеку от партии в каждой комиссии. 

Председатель ТИК №23 Михаил Левин сообщил в разговоре с ЗАКС.Ру, что большая часть членов УИК в Псковской области являются жителями региона. Он добавил, что ни одно заявление на работу в псковских участках не было отклонено. 

- Не из чего было выбирать практически. Ни одной отклоненной заявки по Пскову нет, - заявил Левин.

Также ТИК назначил председателей участковых комиссий. Большая часть из них выдвинуты ЛДПР: в участке города Невель председателем стала Марина Киселева, в городе Опочка – Жанна Антипова, в городе Остров – Антонина Мухина, в поселке Плюсса – Надежда Власенко, в деревне Заполье – Екатерина Федорова, в городе Порхов – Мария Михайлова, в деревне Хилово – Геннадий Кузнецов, в деревне Ершово – Ирина Курганова, в городе Себеж – Ирина Алексиевец, в деревне Цапелька – Любовь Гайсин.

Председателем УИК в городе Гдов стал представитель «Партии за справедливость» Алексей Скерт. Эта же партия выдвинула главу участка в поселке Струги Красные – Римму Карась. От партии «Родина» руководить участками будут два человека: в городе Печоры Галина Садкова и в поселке Пушкинские Горы Светлана Димитриева. В городе Великие Луки УИК возглавит представитель «Единой России» Галина Петрова.

Напомним, изначально Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила создать в Псковской области 20 избирательных участков. Позже, 15 августа, ГИК отказался от 5 «дачных» участков в соседнем регионе.  ЗАКС.Ру ещё до этого решения Горизбиркома посетил большую часть экстерриториальных участков в Псковской области и выяснил, где петербуржцам предлагают выбрать губернатора

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