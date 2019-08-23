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19:22

Ночная "Ласточка" будет курсировать между Псковом и Петербургом

фото ЗакС политика Ночная "Ласточка" будет курсировать между Псковом и Петербургом

На торжественных мероприятиях в честь 75-летия со дня основания Псковской области глава субъекта Федерации Михаил Ведерников 23 августа объявил о серьезных планах запустить скоростной поезд "Ласточка" до Петербурга, который хотил бы по ночам, передает ТАСС.

Конечной точкой следования на территории Псковской области для этого поезда хотят сделать город Печоры.

"Ласточка" из Пскова в Петербург "дебютировала" в августе прошлого года. Прямой поезд ходит три раза в день ежедневно. Добраться из одной столицы региона в другую на нем можно за три с половиной часа. До 2018 года прямого железнодорожного сообщения между двумя городами Северо-Запада не существовало.

На сегодняшний день в границах СЗФО таким поездом можно добраться от Петербурга до Пскова, от Петербурга до Петрозаводска, от Новгорода до Петрозаводска и от Петрозаводска до Пскова.

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