Шишкина объяснила, почему отказалась от губернаторских амбиций

Лидер петербургской ячейки справедливороссов Марина Шишкина, которую многие петербуржцы прочили в качестве наиболее вероятного кандидата в губернаторы от ее партии, объяснила, почему не стала выдвигаться. Политик призналась проекту "Активатика", что для этого давно и прочно имелась веская причина.

"Я себя кандидатом не объявляла, меня объявляла народная молва. <...> Мне с самого начала было ясно, что до участия в выборах меня в любом случае никогда бы не допустили: ни я, ни Алексей Ковалёв, ни Борис Вишневский никогда бы не были согласованы", - уверена женщина.

Несмотря на некоторые идейные разногласия, тем не менее, Шишкина рада, что Надежда Тихонова идет от эсеров, поскольку Тихонова, с ее точки зрения, человек высокой морали и серьезных политических перспектив. И, тем не менее, выборы городского главы в нормальном понимании этого термина для нее закончились давно - еще во времена Валентины Матвиенко, когда их на несколько лет отменили вовсе.

"Нет у нас прямых добровольных демократических выборов губернатора. Нет. Тем не менее, люди должны идти на выборы, вне зависимости от того, чиста эта процедура или нет. Я против бойкота, я не разделяю мнение о порче бюллетеней", - считает Шишкина.

По ее мнению, высокая явка при всех прочих раскладах оставляет фальсификаторов безоружными и является бесспорным "небьющимся" козырем избирателей.

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