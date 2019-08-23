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20:16

Единороссы займутся всероссийской проверкой качества школьной формы

фото ЗакС политика Единороссы займутся всероссийской проверкой качества школьной формы

Депутат Госдумы от "Единой России" Анна Кувычко, координирующая партийный проект "Народный контроль", сочла важным и нужным проинспектировать в преддверие нового учебного года качество школьной формы по всей стране, о чем говорится на сайте ЕР.

"Родители должны быть уверены, что костюмы и платья, которые носят их дети, являются прочными, удобными, комфортными и безопасными. Активисты партпроекта в разгар "высокого сезона" проверят более 1000 торговых точек, где реализуют школьную форму", - гласит ее цитата.

Действовать ее единомышленники намерены оперативно и обо всех обнаруженных нарушениях докладывать будут в Роспотребнадзор. Инспекцию представители "Народного контроля" планируют завершить к 1 сентября. Одно из распространенных и недопустимых нарушений, по словам Кувычко, это такая одежда, на которой имеется бирка с надписью "100% полиэстер". Такую одежду, уверена женщина, дети носить не должны по причине ее небезопасности.

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