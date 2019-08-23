Единороссы займутся всероссийской проверкой качества школьной формы

Депутат Госдумы от "Единой России" Анна Кувычко, координирующая партийный проект "Народный контроль", сочла важным и нужным проинспектировать в преддверие нового учебного года качество школьной формы по всей стране, о чем говорится на сайте ЕР.

"Родители должны быть уверены, что костюмы и платья, которые носят их дети, являются прочными, удобными, комфортными и безопасными. Активисты партпроекта в разгар "высокого сезона" проверят более 1000 торговых точек, где реализуют школьную форму", - гласит ее цитата.

Действовать ее единомышленники намерены оперативно и обо всех обнаруженных нарушениях докладывать будут в Роспотребнадзор. Инспекцию представители "Народного контроля" планируют завершить к 1 сентября. Одно из распространенных и недопустимых нарушений, по словам Кувычко, это такая одежда, на которой имеется бирка с надписью "100% полиэстер". Такую одежду, уверена женщина, дети носить не должны по причине ее небезопасности.