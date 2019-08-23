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20:36

Пивоваров: Это последний электоральный цикл "Единой России"

фото ЗакС политика Пивоваров: Это последний электоральный цикл "Единой России"

Координатор проекта "Объединенные демократы" Андрей Пивоваров в нынешнем раскладе политических сил в России предрек партии "Единая Россия", которую принято считать партией власти, недолгое будущее. Либо будет реформирована она сама, уверен оппозиционер, либо будут реформированы те правила, по которым единороссов будут выбирать.

"Я думаю, что это последний год "Единой России", последний ее электоральный цикл, после этого партия будет либо преобразована, либо распадется, и будут отменены выборы по спискам, потому что по нынешним рейтингам человек с флагом "Единой России" выиграть честно не может", - заявил политик в эфире радиостанции "Комсомольская правда в Петербурге".

По словам Пивоварова, победа на выборах партии власти под силу только с гигантскими фальсификациями, что окончательно подорвет ее легитимность. Это говорит, с его точки зрения, о том, что выборы будут проводиться только по одномандатным округам.

В том же эфире его ведущий, депутат Госдумы Виталий Милонов, клеймил позором всех тех единороссов, кто скрывает свою партийную принадлежность, и одобрял в отношении таких людей "гигиенические партийные чистки".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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