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20:44

В Мосгоризбиркоме никто не страдает от укусов клопов

фото ЗакС политика В Мосгоризбиркоме никто не страдает от укусов клопов

Роспотребнадзор закончил проверку относительно клопов, которые могли угрожать жизни и здоровью сотрудников Мосгоризбиркома. Совместными усилиями чиновники выяснили, что инфекционных и паразитарных заболеваний у работников МГИК не обнаружено, говорится в Telegram-канале главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова.

"Агора" инициировала эту проверку после того, как в июле из здания на диване охранники вынесли незарегистрированного кандидата Любовь Соболь, которая на тот момент держала протестную голодовку. Специфические действия во МГИК впоследствии объясняли не устранением неугодного оппозиционера, а борьбой с клопами в диване.

Известно, что диван в здание Мосгоризбиркома удалось благополучно вернуть.

Всего вместе с Соболь до выборов не допустили еще 56 независимых кандидатов, придравшись к качеству собранных подписей. Многих из них, считающихся лицами нового протестного движения, регулярно сажают в спецприемник за организацию несанкционированных акций и участие в них.

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