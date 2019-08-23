«Ребята, мы хотим Париж?»: четвертые дебаты кандидатов в губернаторы

Кандидаты в губернаторы Петербурга в четвертый раз встретились на предвыборных дебатах 23 августа. Надежда Тихонова, Михаил Амосов и Владимир Бортко обсуждали социальные проблемы города без участия врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Во время встречи коммунист Бортко жаловался на проблемы из-за мигрантов, Тихонова напомнила о муниципальных выборах, Амосов говорил о детсадовских сертификатах.

Во время четвертой встречи 23 августа трое желающих стать губернатором Петербурга за час ответили на пять вопросов ведущего. Кандидаты друг за другом практически без всякой полемики говорили про доступную медицину, проблемы зарплат учителей и врачей, очереди в детских садах и школах.

Кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов меньше оппонентов говорил о своих планах на будущее, признав, что город не может обещать “каких-то кардинальных изменений”, к примеру, в размере пенсий. Кандидат в губернаторы назвал главную, на его взгляд, проблему - очереди в детские сады и предложил “детсадовский” сертификат на определенную сумму, с которым родители могут прийти в государственный или частный садик. В основном Амосов вместо обещаний повторял тезисы про защиту Исаакия, перенос строительства небоскреба «Газпрома» из центра города и закрытие свалки в Новоселках.

- Дефицит мест в садиках составляет 37 тысяч. Получается, 12% родителей лишены поддержки, - говорил Амосов.

Коммунист Владимир Бортко не согласился с предложением оппонента и высказал свое мнение о двух возможных причинах проблем очередей в садиках и школах: недобросовестные застройщики, которым невыгодно строить соцобъекты, и мигранты. Кандидат считает, что дети приезжих могут объединяться в группы.

- Ребята, мы хотим Париж? И получим его через несколько лет, - заявил на повышенных тонах Бортко.

Эссерка Надежда Тихонова критиковала Социальный кодекс Петербурга и говорила, с какими проблемами сталкиваются ветераны.

- Жилье ветеранам мы действительно предоставляем, но забываем про тружеников тыла. Мы говорим о качестве и количестве социальных услуг, но молчим, что мы не справляемся. Наши ветераны-блокадники один раз в три года могут посетить санаторно-курортное лечение. Они просто не доживут, пока три года ждут своего лечения, - считает она.

Говоря о планах развития, Тихонова не раз повторяла пункты из своей предвыборной программы: детей войны и тружеников тыла, по ее мнению, нужно приравнять к ветеранам, необходимо создать программу качественной гериатрической помощи, а также она ратует за закон по профилактике и предупреждению домашнего насилия. Причем, отметила представительница «Справедливой России», насилие в семьях бывает не только физическим, но и психологическим и экономическим.

Кандидаты в губернаторы немного поспорили о том, получится ли сделать из Петербурга город мечты и увеличить городской бюджет.

Коммунист Бортко оказался солидарен с врио Александром Бегловым и заявил, бюджет Петербурга нужно увеличить до 1 трлн рублей. На что Амосов намекнул, что в жизни «часто дают невыполнимые обещания», а слова о бюджете в триллион рублей останутся в мечтах. Амосов предложил заниматься конкретными делами и голосовать за изменения.

- Город, где мы отказываемся от мегапроектов, но зато мы строим скоростной трамвай и метро, развиваем наши поликлиники. Где мы каждому ребенку даем детский сад и его родителям помогаем, - представил избирателям Амосов свое видение будущего.

Бортко ответил оппоненту, что хотел бы жить в таком городе, но пока будет «немного по-другому».

В конце встречи трое кандидатов в губернаторы, как и на предыдущих дебатах, позвали телезрителей на выборы 8 сентября. Амосов говорил про перемены, которые зависят от избирателей.

Тихонова напомнила, что петербуржцы будут выбирать не только главу города, но и муниципальных депутатов. Кандидатка снова рассказывала про «Единую Россию», которая, по ее мнению, не хочет видеть во власти своих конкурентов от «Справедливой России».

Бортко попросил петербуржцев сделать все, чтобы не было фальсификаций.

- Наши выборы будут не только в городе, но еще и в области. Мало этого, еще и в Псковской области придумали. Как вы думаете, для чего все это делается? Я не знаю, как влиять на это. Я призываю всех сделать так, чтобы не было воровства, чтобы было честно. Я призываю прийти на выборы и сделать все, чтобы не было фальсификаций, - обратился к петербуржцам представитель КПРФ.

Елена Владыкина

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