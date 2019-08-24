В Архангельске подорожал проезд в общественном транспорте

С 27 августа в Архангельске и Северодвинске стоимость билетов в городских автобусах вырастет на два рубля. Таким образом, проехать по столице региона обойдется в 28 рублей, а по Северодвинску - в 29. Об этом пишет портал 29.ru.

"Общественный совет также сделал заключение о том, что это минимально возможный уровень тарифа, при котором перевозчики смогут работать", - приводится цитата чиновницы из профильного ведомства, Елены Поповой.

Примечательно, что по Архангельску в качестве городских автобусов до сих пор ездят "пазики", которые в Петербурге уже не используются даже как маршрутки.

Отмечается, что мера крайне непопулярная, с учетом и без того низкого рейтинга губернатора области Игоря Орлова, а также того обстоятельства, что тарифы в последний раз повышали всего год назад, и это стало причиной для уличных выступлений.