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Новости

12:11

"Ленфильм" обменяется с Северной Кореей произведениями кинематографа

фото ЗакС политика "Ленфильм" обменяется с Северной Кореей произведениями кинематографа

В сентябре киностудия "Ленфильм" планирует показать заинтересованной аудитории пять фильмов, созданных в Северокорейской республике, передает ТАСС. В ответ пять петербургских картин "уедут" в Пхеньян.

"24 сентября на "Ленфильме" откроется Пхеньянский международный кинофестиваль КНДР. А до этого - с 20 по 25 число - мы поедем в Пхеньян, будем показывать наши картины и знакомить [с ними] северокорейского зрителя", - подтвердил директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин.

На показ творчества, произведенного в КНДР, приедет посол Ким Хен Джун. Самой остросюжетной картиной обещает стать та, что имеет название "Товарищ Ким летает".

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13:57    
Начнут с фильмов, а закончат - ядерными технологиями...

12:49    
Да, очень сложно относительно маленьким и слабым странам противостоять давлению и шантажу США...Потому России надо приветствовать и помогать КНДР, Ирану, Сирии, Кубе, Венесуэле, Никарагуа идр. в их священной борьбе с нашим основным геополитическим противником -США!

12:39    
А с кем еще обменяется? С голивудом например? Или только Северная Корея?

12:17    
России с героической 27-миллионной Северной Кореей, имеющей важнейшее стратегическое положение, надо обязательно дружить! У нее нет природных ресурсов, даже сельхоз.земли нет-одни горы, чтобы быть богатой страной...Но это очень ГОРДАЯ, независимая нация, способная создавать супер высоко технологическое вооружение для своей обороны от Японии, Ю.Кореи, а главное США...

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