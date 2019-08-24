Число заявлений на "дачные" участки увеличилось до 20 тысяч

Около 20 тысяч заявлений петербуржцы подали для голосования на экстерриториальных участках в Ленинградской и Псковской областях. Об этом член Центральной избирательной комиссии Александр Клюкин сообщил на встрече с тремя кандидатами в губернаторы 24 августа, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Речь идет о Владимире Бортко, Надежде Тихоновой и Михаиле Амосове, не согласных с проведением выборов за пределами субъекта Федерации. На встрече также присутствует городской омбудсмен Александр Шишлов. Встреча инициирована главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

Клюкин рассказал о данных ЦИК. Большинство заявлений подано на «дачные» участки в Ленинградской области. Для голосования в Псковской области подали 1200-1300 заявлений, уточнил Клюкин. Он добавил, что проверяются все заявления по псковским участкам.

Напомним, что на 20 августа в ЦИК поступило 9045 заявлений от петербуржцев, которые хотят на выборах губернатора Петербурга проголосовать на "дачных" участках в обеих областях.

София Саттарова

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