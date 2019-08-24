Организованный властью День российского флага проходит в Москве

Праздник в честь дня российского триколора, обыкновенно отмечаемый 22 августа, отмечается в эти минуты на проспекте академика Сахарова в Москве. Среди выступающих - такие музыканты и группы, как "Сурганова и оркестр", Тимати и Григорий Лепс. Кроме того, торжественные речи в честь 350-летия флага произносят прославленные киноактеры, в числе которых - Василий Лановой и Владимир Машков (доверенные лица президента).

О празднике, организованном столичной мэрией, было объявлено меньше чем за неделю. Накануне появилась информация о том, что людей из государственных учреждений не самым вежливым образом "сгоняют" - в том числе, сотрудников ГБУ "Ритуал".

Ранее 24 августа на проспекте Сахарова хотело в очередной раз выступить протестное московское движение, но мэрия отправила его на самую окраину, в Марьино, и инициаторы в конце концов решили этот уик-энд "пропустить". Последующую акцию 31 августа им не согласовали в принципе. Лидеры протеста, за исключением Алексея Навального и Любови Соболь, пока остаются под административным арестом.

Похожая на сегодняшнюю история случилась 3 августа, когда в спешном порядке власть организовала фестиваль шашлыков в одно время с акцией оппозиции. Тогда некоторые музыканты посчитали для себя этически неприемлемым находиться на сцене, поскольку намечалось и было осуществлено избиение мирных прохожих в центре столицы.