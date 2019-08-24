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16:01

В Сестрорецке открыли памятник Чкалову

фото ЗакС политика В Сестрорецке открыли памятник Чкалову

На аэродроме в Сестрорецке 24 августа торжественно открыли памятник знаменитому летчику, герою Советского Союза Валерию Чкалову, о чем сообщается на сайте Западного военного округа.

На аэродроме "Горская" некоторое время Чкалов был начальником аэроклуба.

Памятник открыли, пользуясь случаем - в День воздушного флота. В ходе церемонии ее свидетели могли увидеть реконструкцию боев времен Великой Отечественной войны, поединки боксеров и выступления парашютистов. Мероприятие завершилось концертом, репертуар которого преимущественно составили песни о летчиках.

Валерий Чкалов, прожив 34 года, погиб в 1938 году во время летных испытаний. Одним из самых знаменитых событий с его участием стал его пролет под Троицким мостом в Ленинграде.

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