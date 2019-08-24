Кандидаты в губернаторы и Горизбирком обсудили «дачные» участки

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 24 августа организовала встречу с тремя кандидатами в губернаторы Петербурга от партий для обсуждения экстерриториальных участков на предстоящих выборах. На встрече собравшиеся выяснили, что претенденты на пост градоначальника не доверяют избирательной системе из-за ошибок прошлого и не могут найти некоторые «дачные» участки.

Вопрос доверия

Помимо кандидатов в губернаторы Надежды Тихоновой, Владимира Бортко и Михаила Амосова, председатель ГИК Виктор Миненко принял в своем кабинете уполномоченного по правам человека Александра Шишлова и члена Центральной избирательной комиссии Александра Клюкина.

Миненко предложил кандидатам задать свои вопросы по формированию и организации работы экстерриториальных участков в Ленинградской и Псковской областях. Ранее все трое критиковали решение ГИК о голосовании за пределами города и даже обсуждали возможность отказаться от участия в выборах, если комиссия будет настаивать на идее «дачных» участков. Впрочем, сниматься с выборов в итоге никто не захотел.

Представитель КПРФ на встрече в Горизбиркоме Владимир Бортко заявил, что его волнует отсутствие возможности у избирателей проголосовать за муниципальных депутатов на «дачных» участках. Его поддержала кандидатка от «Справедливой России» Надежда Тихонова. Также она считает, что создание участков не обосновано. Тихонова выразила сомнение в том, что Горизбирком справится с организацией работы за пределами Петербурга.

- У вас проблемы с муниципалами кругом, и создавать ещё такую напряженность этими участками… Вы не сможете нормально контролировать, потому что видеонаблюдения нет. Дорого это и в финансовом плане, - отметила кандидатка.

Желающих стать губернаторами успокоили Миненко и Клюкин. По их словам, фальсификаций на «дачных» участках быть не может. Особую уверенность в том, что фальсификаций просто не может быть в Ленинградкой и Псковской областях, высказал член ЦИК. Отметим, глава Центризбиркома не раз критиковала идею экстерриториальных участков и предлогала Миненко отказаться от них. В итоге ей удалось только добиться сокращения списка участков до 62.

- У нас не у всех есть четкое понимание, надо ли это делать. Но не потому что мы боимся фальсификаций, как написал в своем депутатском запросе Владимир Владимирович. Катастрофических фальсификаций не может быть по определению на этих избирательных участках, просто не может быть. Мы боимся, что будет потрачено время, много будет хайпа по этому поводу, а результат будет вот такой, - сказал Клюкин.

Он пояснил, что не видит причин для беспокойства о прозрачности выборов, так как голосовать на «дачных» участках будет не там много людей. Сейчас подано около 10 тысяч заявлений от желающих голосовать на экстерриториальных участках, уточнил член ЦИК.

Тихонова решила объяснить Клюкину, почему в Петербурге негативно относятся к решению Горизбиркома создать «дачные» участки. Кандидатка от эсеров напомнила про прошлые фальсификации итогов выборов в городе.

- 2011 год. Выборы в ЗакСобрание. У меня ночью в ТИКе было переписано 4 669 голосов, - рассказала Тихонова.

- Переписано, в смысле протокол поменяли? – уточнил Клюкин.

- Да. Например, на участке 309 голосов, а в ГАС «Выборы» введено 9. Понимаете? Здесь нет людей, кто тогда занимался выборами… - пояснила эсерка.

- Но в Горизбиркоме они есть. В составе Горизбиркома очень даже на видных позициях есть люди, которые в 2011 году работали на выборах, - напомнил кандидат в губернаторы Михаил Амосов от «Гражданской платформы».

Кандидатов в губернаторы поддержал Шишлов. Он отметил, что разделяет скепсис кандидатов. В частности, из-за репутации избирательной системы Петербурга в последние годы.

Отсутствие информации

На встрече в Горизбиркоме Амосов сообщил, что не смог найти на сайте комиссии некоторые адреса «дачных» участков. Вопросы у него вызвали как участки в Псковской области, так и в Ленинградской области. Сотрудники Горизбиркома ответили ему, что их комиссия выбирала только населенные пункты для расположения участков, а точные адреса определяют территориальные избирательные комиссии.

Кандидат от «Гражданской платформы» отметил, что сложности возникли и с поиском другой информации. На этом председатель ГИКа предложил написать ему памятку.

- Мы даже вам готовы написать памятку, где, как, на какую кнопку, где, что, чего. Чтобы вам было максимально удобно и просто получить любую информацию. В конечно итоге, если у вас, Михаил Иванович, возникает вопрос, вам ничего не мешает позвонить человеку по фамилии Миненко и сказать: «Виктор Александрович, я чего-то не понимаю». Я вам поправлю положение, - пообещал глава ГИК.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге отметил, что не у каждого есть номер Миненко, и лучше бы Горизбирком просто вынес всю необходимую информацию на свой сайт. Также Шишлов отметил необходимость качественного контроля за выборами. По его мнению, на «дачных» участках надо организовать видеонаблюдение хотя бы там, где это технически возможно. Там же, где вести онлайн трансляцию невозможно, омбудсмен предложил записать на видео всё происходящее, а на следующий день выложить в общественный доступ.

- Будет видеонаблюдение, любой сможет просто посчитать, сколько человек пришло и сколько человек в итоговом протоколе. Аргумент, что это дорого, извините, неубедительный. Потому что дороже расходы на зарплаты членов избирательных комиссий, на коммуникации. Во всяком случае пока нет каких-то цифр, это разговор не очень серьезный, - считает Шишлов.

Его предложения поддержали Тихонова и Амосов, оставшиеся на встрече до конца (Бортко пришлось покинуть Горизбирком по личным обстоятельствам). Собравшиеся перешли к обсуждению возможности организации видеонаблюдения, но так и не пришли к единому мнению.

Напомним, ранее ГИК сообщил, что видеонаблюдения на «дачных» участках не будет. Причина – экономия денег, заявил тогда Миненко.

София Саттарова

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