Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:31

Мэрия Москвы: В праздновании Дня флага России приняли участие около полумиллиона человек

фото ЗакС политика Мэрия Москвы: В праздновании Дня флага России приняли участие около полумиллиона человек

В празднованиях Дня российского флага в Москве 24 августа приняли участие около 500 тысяч человек, сообщается на сайте столичной мэрии.

В честь праздника в Москве состоялись митинг-концерт, квесты, флешмобы и представления. В мэрии утверждают, что около тысячи человек растянули на проспекте Сахарова гигантский триколор площадью более 2,5 тысяч квадратных метров, и этот флешмоб попал в Книгу рекордов России. На митинге выступили группы «Сурганова и оркестр» и «Голубые береты», певцы Филипп Киркоров, Валерия, Тимати, Григорий Лепс и другие.

По оценкам столичных властей, в митинге-концерте приняли участие 110 тысяч человек. По оценкам «Медузы», участников было не больше, чем на митинге за честные выборы 10 августа. Тогда мэрия объявила о 20 тысячах участников, а подсчет проекта «Белый счетчик» - о 50-60 тысячах.

24 августа в Москве стал первым выходным днем без протестов за последний месяц. Ради этого митинга-концерта мэрия отклонила все заявки на проведение других акций. Отказали в согласовании митинга за честные выборы и на 31 августа.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:27    
Что-то маловато. Бюджетники подкачали.

11:48    
Творческие люди ведут подсчёты в мэрии... под допингом.

10:57    
Честные выборы или нечестные никакой роли не играет, потому всё равно это балаган со своими особенностями в каждой стране! К примеру, Клинтон на президентских выборах получила намного больше голосов избирателей, а президентом США стал Трамп... Не надо зацикливаться россиянам на пустопорожних выборах, а надо все силы, знания и умения направлять на расцвет, величие России, её доминирующую роль в мире! В этом должен быть смысл жизни российского народа!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13:55 Площадь лесных пожаров в России выросла на несколько тысяч гектаров

12:51 На фотокорреспондента "Медиазоны" Френкеля составили протокол о неповиновении полиции   1

11:45 В Госдуму внесли законопроект об идентификационных номерах для полицейских и росгвардейцев

10:31 Мэрия Москвы: В праздновании Дня флага России приняли участие около полумиллиона человек   3

24 августа, 19:33 Кандидаты в губернаторы и Горизбирком обсудили «дачные» участки   2

24 августа, 17:43 Задержания на ЛГБТ-акции привели к вызову скорой помощи   8

24 августа, 17:01 На акции ЛГБТ-движения начались массовые задержания   3

24 августа, 16:01 В Сестрорецке открыли памятник Чкалову

24 августа, 15:11 Организованный властью День российского флага проходит в Москве   4

24 августа, 14:30 Черепанов обжалует отказ в его регистрации на муниципальных выборах   3

24 августа, 13:41 Число заявлений на "дачные" участки увеличилось до 20 тысяч   7

24 августа, 12:58 Внезапно снявшийся с выборов в Мосгордуму коммунист объяснил причину своего поступка   2

24 августа, 12:11 "Ленфильм" обменяется с Северной Кореей произведениями кинематографа   4

24 августа, 11:25 В Архангельске подорожал проезд в общественном транспорте

24 августа, 10:40 Профессор Соловей: Выборы пройдут как военно-полицейская операция   10

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru