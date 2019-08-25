В Госдуму внесли законопроект об идентификационных номерах для полицейских и росгвардейцев

Сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, который обяжет сотрудников полиции и Росгвардии носить на форменной одежде или амуниции хорошо различимые индентификационные номера при несении службы в общественных местах, передает ТАСС.

По мнению Лукина, такая мера будет способствовать «пониманию каждым сотрудником возможности его идентификации и персональной ответственности», позволит дисциплинировать правоохранителей и предупредить «некорректное поведение». Это послужит «дополнительной гарантией защиты граждан от произвола», считает сенатор.

Лукин подчеркнул, что с учетом схожести задач, принципов и форм деятельности полиции и Росгвардии, к ним должны «предъявляться одинаковые повышенные требования при выполнении служебных обязанностей». Нагрудные знаки полицейских он считает неудачным решением, поскольку на нем мелкий шрифт, блестящая поверхность, и прочесть его можно только с близкого расстояния под определенным углом. К тому же нагрудный знак легко скрывается за отворотами одежды и форменной амуницией, считает сенатор. Положения о нагрудном знаке на сотрудников Росгвардии не распространяется, согласно действующему законодательству.

Работа правоохранителей на нескольких акциях протестах в Москве вызвала много вопросов. На несогласованных акциях 27 июля и 3 августа были задержаны свыше 1000 человек в каждый из дней, в общей сложности около сотни получили травмы при задержаниях и применении полицейскими и росгвардейцами спецсредств.

Так, дизайнеру Константину Коновалову сломали ногу при задержании во время пробежки. Ему вменили участие в несогласованной акции, хотя его задержали еще за несколько часов до ее предполагаемого начала. Коновалов жаловался в Следственный комитет на непровамерное применение к нему физической силы, однако в рассмотрении заявления ему отказали, назвав применение силы правомерным.

Муниципальному депутату Александре Парушиной в тот же день разбили голову. Задержанную после согласованной акции 10 августа Дарью Сосновскую ударил в живот один из правоохранителей, который вел ее к автозаку. Совет по правам человека обратился в СК, МВД и Росгвардию с требованием проверить сведения о незаконном применении спецсредств и физической силы к протестующим.