На фотокорреспондента "Медиазоны" Френкеля составили протокол о неповиновении полиции

В отношении фотокорреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля составили протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника полиции) и ст. 12.29 КоАП (нарушение правил дорожного движения) после задержания на ЛГБТ-акции, передает «Медиазона».

В протоколе указано, что неповиновение Френкеля выразилось в отталкивании полицейских, отказе пройти в служебный автомобиль и упирании в него ногами. В объяснении Френкель указал, что не согласен с тем, что ему вменяют полицейские, и считает свое задержание препятствованием законной журналистской деятельности.

Всех задержанных на акции отпустили до 21:00, сообщили в «Группе помощи задержанных». В их отношении были составлены протоколы о доставлении лица, совершившего административное правонарушение.

24 августа на акции в поддержку ЛГБТ-сообщества были задержаны 12 человек. Одному из задержанныз потребовалась скорая медицинская помощь: по словам очевидцев, у активиста были ушибы рук и повреждение шеи, из-за которого он не мог поворачивать голову.