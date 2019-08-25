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15:45

РПЦ собирается сменить график служб в Исаакиевском соборе без согласования с музеем

фото ЗакС политика РПЦ собирается сменить график служб в Исаакиевском соборе без согласования с музеем

Приход Исаакиевского собора изменил расписание богослужений с 1 сентября, не согласовав это с руководством государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», передает «Интерфакс».

На странице прихода во «ВКонтакте» появилось сообщение, что время богослужений изменится с 1 сентября: 10:00 - литургия, 17:00 - вечернее богослужение. По словам представителя музея, директор Юрий Мудров на прошлой неделе подписал согласованное с приходом расписание, и с 10:00 до 17:00 «ни одного богослужения там нет».

« Мы согласовываем все службы, которые проходят в соборе, чтобы не было накладок ни на какие работы», - отметили в музее.

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19:05    
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