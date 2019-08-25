Полицейские задержали еще одного пикетчика у Гостиного двора

Полицейские завели в автозак участника пикетов за честные выборы у Гостиного двора, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Активист стоял с плакатом о коррумпированности власти. Он не знает, почему полицейские потребовали от него пройти в машину. Сами правоохранители при этом сказали, что молодого человека не задерживают.

Пикеты проходят у Гостиного двора и площади Восстания. Активисты по очереди выходят с плакатами, призывая прохожих на губернаторских и муниципальных выборах голосовать за независимых кандидатов. За пикетами наблюдают более десятка полицейских.

Ранее полиция задержала еще одного пикетирующего, который отказался дать паспорт в руки правоохранителям, но вскоре отпустила без составления протокола. На выходе из метро был задержан Вадим Казак, он находится в 28 отделении полиции.

Елена Владыкина