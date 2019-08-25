В Москве задержаны участники пикетов "За смену власти"

В Москве задержаны три участников пикетов «За смену власти», передает «ОВД-Инфо» со ссылкой на правозащитника Эдуарда Рудыка.

По его словам, у памятника Кириллу и Мефодию на Славянской площади задержали Николая Овсянникова, Кирилла Мямлина и Владимира Филина. Их везут в ОВД «Китай-город».

На другой точке, у памятника Высоцкому на Страстном бульваре, у другого пикетчика, Виктора Немытова, отняли плакат. По его словам, сделали это четыре участника провластного движения SERB.

Организаторы пикета подавали заявку на массовое мероприятие в мэрию, но ответа от органов власти не получили. Поскольку их заявление не отклонили, и другие варианты предложены не были, он считают свою заявку согласованной.