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17:01

В Москве задержаны участники пикетов "За смену власти"

фото ЗакС политика В Москве задержаны участники пикетов "За смену власти"

В Москве задержаны три участников пикетов «За смену власти», передает «ОВД-Инфо» со ссылкой на правозащитника Эдуарда Рудыка.

По его словам, у памятника Кириллу и Мефодию на Славянской площади задержали Николая Овсянникова, Кирилла Мямлина и Владимира Филина. Их везут в ОВД «Китай-город».

На другой точке, у памятника Высоцкому на Страстном бульваре, у другого пикетчика, Виктора Немытова, отняли плакат. По его словам, сделали это четыре участника провластного движения SERB.

Организаторы пикета подавали заявку на массовое мероприятие в мэрию, но ответа от органов власти не получили. Поскольку их заявление не отклонили, и другие варианты предложены не были, он считают свою заявку согласованной.

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18:30    
18:24. Систему власти может отрегулировать на правильный лад и один выдающийся человек, вроде Ленина, Сталина! И борьбу с коррупцией организовать так жёстко, что она почти будет изжита, что и было при Сталине!

18:24    
17:07 России нужно менять не персональное "шило" на "мыло", а систему власти, которая постоянно воспроизводит коррупцию.

17:59    
17:07
В гнилой среде вырастить здоровое яблочко?

17:07    
Если и менять Путина, то исключительно на нового Сталина-мудрого, честного, жёсткого, истинного патриота и радетеля Отечества! Все остальные варианты смены будут только хуже для России! Потому здоровое гражданское общество России должно такого лидера вырастить и вручить ему ключи от Кремля!

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