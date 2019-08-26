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Медиатека

0:45

Пикеты за честные выборы с полицией

Одиночные пикеты за честные выборы прошли в центре Петербурга в воскресенье, 25 августа. Сотни полицейских, которые следили за активистами, больше беспокоили туристов и местных жителей, а не вышедших с плакатами граждан. 

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Ровно в 14:00 в воскресенье, 25 августа, на площади около ТРК “Галерея” появилась девушка. Она развернула небольшой плакат, на котором от руки в цветах российского триколора написана фраза: “Выборы без выбора”. 

Пикеты за честные выборы проходили в воскресенье в Петербурге в нескольких местах: на Дворцовой площади, около ТРК “Галерея”, у станции метро “Гостиный двор” и на пересечении Невского проспекта и набережной канала Грибоедова. На каждой точке у пикетов дежурили полицейские, которые по количеству в 5-7 раз превышали число активистов. Еще до начала акции полиция на выходе из метро задержала одного из постоянных участников оппозиционных мероприятий последних месяцев Вадима Казака, который тоже планировал выйти с плакатом. 

Около “Галереи” стояло пять машин полиции. По площади прогуливались около 10 сотрудников в форме. Как только первая активистка развернула плакат, к ней подошли пять полицейских, чтобы узнать паспортные данные и объяснить правила проведения пикета. Прохожие иногда останавливались ознакомиться с содержанием плаката, но надолго никто не задерживался. 

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- Господи, пикет? Не хватало, чтобы мы на акцию попали, - с усмешкой обратилась девочка-подросток к подруге. 

Вскоре девушку сменил молодой человек, который развернул плакат с лозунгом: “Узнай о своем кандидате, прежде чем отдать голос”. К нему подошел только один мужчина в форме, переписал данные паспорта, повторил правила и ушел. 

Молодой человек скандировал: “Граждане, пожалуйста, изучите кандидатов, которые идут на муниципальные и губернаторские выборы!” 

Громкий голос активиста привлек внимание не только случайных прохожих, но и правоохранителей. Четверо мужчин в форме тут же подбежали к активисту, выясняя, почему он начал разговаривать. Ограничились просмотром документов. Когда полицейские ушли, на молодого человека обратил внимание мужчина лет 60. Прохожий встал рядом с парнем и принялся спорить о том, смогут ли петербуржцы сменить власть в городе. 

- Они сами себя выбирают, они все запрограммировали, - говорил мужчина и с улыбкой смотрел на полицейских. 

Активист в ответ призывал идти на выборы. Когда пикетчик вновь громко рассказывал собравшимся о голосовании 8 сентября, собеседник махнул рукой на оппонента рукой и ушел.

На Невском проспекте пикеты отличались числом полицейских машин, которых около Гостиного двора было раза в два больше, чем у “Галереи”. 

Активисты под песни уличных музыкантов сменяли друг друга и доставали новые плакаты, призывая голосовать на выборах за кандидатов не от партии власти. 

Полицейские повторяли одну и ту же процедуру: подходили к активистам, просили паспорт, объясняли права и уходили. Активист Артур Буриков отказался передавать документы сотруднику правоохранительных органов и предложил ознакомиться с ними из своих рук. Полицейскому идея не понравилась: 

- Вы задержаны по 19.3 КоАП [Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции - прим. ред.], - объявил сотрудник полиции и увел активиста в автозак. 

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Но протокол на активиста не составили. Полиция отпустила Бурикова “после профилактической беседы”. Кроме него задержали еще двух активистов, в числе которых был Евгений Мусин. Молодых людей также отпустили без протоколов.

Пока одни правоохранители подбегали к людям с плакатами и разъясняли им права, другие полицейские группами по два-три человека прогуливались вдоль Гостиного двора, высматривая новых активистов среди гуляющих. 

Прохожие интересовались не столько акцией протеста, сколько большим количеством людей в форме. Гуляющие подходили к журналистам или активистам и с испуганным видом спрашивали: “Почему так много полицейских?”. 

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Пожилая женщина, которая сидела на лавочке и слушала уличных музыкантов, обратилась к окружающим:

- Я каждый день здесь бываю, а такое в первый раз. Почему тут полиция? Что случилось?

Один мужчина объяснил пенсионерке, что, возможно, полиция “сопровождает активистов”. 

Ближе к 17:00 одиночные пикеты за честные выборы завершились. Активисты убрали плакаты и спустились в метро, чтобы добраться до дома. Правоохранители сели в автозаки и служебные легковушки, чтобы доехать до своих отделов полиции.

Елена Владыкина


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