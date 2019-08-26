В "Единой России" предложили обязать всех кандидатов собирать подписи

Лидер фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Андрей Метельский предлагает обязать всех кандидатов, идущих на выборы по одномандатным округам, собирать подписи избирателей для регистрации, пишут «Ведомости».

В разговоре с агентством «Москва» Метельский заявил, что сбор подписей нужен, чтобы граждане больше узнавали о депутатах – «независимо от того, к какой партии они принадлежат». В беседе с «Ведомостями» Метельский добавил, что всем следует быть «в равных условиях». По его словам, депутаты собираются обратиться в Госдуму с просьбой внести соответствующие поправки после выборов 8 сентября.

Идею поддержал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщили источники. По их словам, единого мнения на этот счет в партии нет. Один из собеседников опасается, что такая инициатива ослабит партию, которой предлагается «отказаться от своих преимуществ». Он считает, что идея пока похожа на пиар.