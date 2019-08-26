СПЧ подготовил два варианта амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Совет при президенте по правам человека подготовил два варианта амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу совета Михаила Федотова.

По словам Федотова, сейчас совет приступает к их обсуждению, чтобы «выбрать наиболее оптимальный вариант со всех точек зрения, доработать и передать президенту». Решение инициировать объявление амнистии президиум СПЧ принял в апреле, уточнил Федотов.

Говорить о том, на кого может распространяться амнистия, пока преждевременно, отметил Федотов. «Одно могу сказать определенно: мы не будем, в отличие от прошлых лет, предлагать дополнить общеуголовную амнистию административной амнистией», - уточнил глава СПЧ.

Федотов напомнил, что сейчас ведется работа над новым Кодексом об административных правонарушениях. По его словам, следует сделать упор на включение в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.

Последнюю амнистию президент Владимир Путин объявил в декабре 2018 года. Тогда были помилованы пять человек, среди которых был осужденный за убийство.