Мэрия Москвы отказала в согласовании оппозиционного шествия 3 сентября, сославшись на мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, передает «МБХ медиа» со ссылкой на главу предвыборного штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.

По словам Вихаревой, власти отклонили заявку, не предложив альтернативной площадки и «при полном отсутствии разумных аргументов». В департаменте региональной безопасности Москвы сочли, что в месте планируемого шествия нет площадки для сбора заявленных 40 тысяч человек, а акция может «создать помехи движению пешеходов» и ограничить доступ к объектам инфраструктуры. Шествие планировалось провести от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара.

Ранее мэрия Москвы отклонила оппозиционное шествие по Тверской улице на 31 августа, а до этого не разрешила провести в митинг за честные выборы 24 и 25 августа.