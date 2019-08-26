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10:27

Мэрия Москвы отказала в согласовании оппозиционного шествия 3 сентября

фото ЗакС политика Мэрия Москвы отказала в согласовании оппозиционного шествия 3 сентября

Мэрия Москвы отказала в согласовании оппозиционного шествия 3 сентября, сославшись на мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, передает «МБХ медиа» со ссылкой на главу предвыборного штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. 

По словам Вихаревой, власти отклонили заявку, не предложив альтернативной площадки и «при полном отсутствии разумных аргументов». В департаменте региональной безопасности Москвы сочли, что в месте планируемого шествия нет площадки для сбора заявленных 40 тысяч человек, а акция может «создать помехи движению пешеходов» и ограничить доступ к объектам инфраструктуры. Шествие планировалось провести от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара.

Ранее мэрия Москвы отклонила оппозиционное шествие по Тверской улице на 31 августа, а до этого не разрешила провести в митинг за честные выборы 24 и 25 августа.

 

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12:57    
Прозападной "пятой колонне" надо разрешать шествия только по Магаданской области или от Магадана до Норильска и Воркуты! По стопам врагов народа - антисоветчиков 30-х!

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