Росгидромет нашел после взрыва на полигоне в Архангельской области радиоактивные изотопы

Скачок уровня радиации 8 августа в Северодвинске был связан с распадом стронция, бария и лантана, сообщили в Росгидромете.

Специалисты брали пробы воздуха с 8 по 23 августа. Анализ проб показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов стронция, бария и лантана. Их продуктами распада были инертные радиоактивные газы, которые и привели к повышению уровня радиационного излучения в Северодвинске, пояснили в ведомстве.

«В настоящее время в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются. Радиационная обстановка стабилизировалась», – подчеркнули в Росгидромете.

Росгидромет заявил об «экстремально высоком» уровне радиационного фона в Северодвинске после взрыва на военном полигоне 8 августа. Тогда взрыв прогремел после испытания жидкостной реактивной двигательной установки в районе Государственного центрального морского испытательного полигона ВМФ, где испытывают баллистические ракеты для атомных подлодок. Погибли не менее пяти человек – сотрудники «Росатома».

Greenpeace вскоре после этого заявил, что в Норвегии выявили присутствие частиц радиоактивного йода в пробах воздуха, которые взяли в Сванховде спустя несколько дней после аварии.

Как минимум у одного врача, работавшего с пострадавшими от взрыва, в организме обнаружили следы радиоактивного цезия-137, это подтвердили власти Архангельской области. При этом они отметили, что попасть это вещество в организм могло не в результате контакта с пострадавшими. До этого СМИ сообщали, что врачей не предупреждали о заражении пострадавших радиацией. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, о каких врачах идет речь, отказался комментировать сообщения анонимных источников, заявив, что кто-то «хочет умышленно накалить информационный фон». Сам президент Владимир Путин заявлял, что никакого повышения радиационного фона после аварии в Северодвинске «не существует».