Наблюдаемое Ходорковским начало политических репрессий - "красная линия" для него

В беседе с журналистами на YouTube-канале MackNack лидер и учредитель общественной организации "Открытая Россия" Михаил Ходорковский ответил на претензии, связанные с его отношением к протесту и "предвыборной" линией поведения политика Алексея Навального. Он подтвердил, что не считает идею "умного голосования" в достаточной мере умной, а так же повторил свою многозначительную идиому, согласно которой для него неприемлемо оперировать персональными данными граждан, передавая их спецслужбам. Однако, самым главным для него на сегодняшний день является государственное преследование политически активной молодежи. На этом фоне, утверждает эмигрант, какие бы то ни было выборы уходят на второй план.

Власть начала предпринимать меры к переходу на следующую стадию развития авторитаризма, когда начинаются уже прямые политические репрессии. Она к этому заходила в 2012-13 годах, но не дошла, это было перебито Крымом. Сейчас у них нового Крыма нет. В какие бы игры я ни играл, компромиссным человеком ни был бы, для меня вопрос отношения к политическим репрессиям является абсолютно ключевым, это моя личная красная линия. — Михаил Ходорковский

В августе Ходорковский объявил о создании рабочей группе по поддержке гражданского общества в России. За счет пожертвований и собственных средств общественный деятель намерен вести работу по поддержке политических узников - в том числе, информационной. Будут вестись как минимум два списка - людей, причастных к неправосудным приговорам и задержаниям, а также людей, оказавшихся в заключении по сфабрикованным политическим делам.