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12:08

Детский омбудсмен Москвы назвал шантажом намерение лишить родительских прав участников акции 27 июля

фото ЗакС политика Детский омбудсмен Москвы назвал шантажом намерение лишить родительских прав участников акции 27 июля

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович назвал политическим шантажом иски о лишении родительских прав двух семейных пар из-за появления на акции протеста с детьми, передает «Интерфакс».

«Здесь ощущение политического шантажа, недопустимо никого шантажировать детьми», - сказал Бунимович.

Омбудсмен напомнил, что в последние годы политика государства была построена на том, что лишение родительских прав – это «абсолютно исключительная мера, которая применяется только после того, как доказано, что есть риск для ребенка и это систематически происходит, после того, как сопровождение семьи не помогло». Только в редчайших случаях, когда ничего не помогает, встает подобный вопрос, подчеркнул Бунимович.

«В данных уже двух случаях эта государственная политика полностью разрушается. Меня это беспокоит, это сигнал для всех. Любая семья будет чувствовать себя небезопасно, если такие вещи будут происходить», – подчеркнул омбудсмен.

Бунимович отметил, что не стоит брать детей на массовые акции, «политические ли, санкционированные или нет». Ребенок может испугаться, а быстро выйти с акции не получится, считает омбудсмен. Ситуацию с иском о лишении родительских прав к супругам Хомским Бунимович взял на контроль.

Прокуратура подала иск к супругам Хомским о лишении родительских прав, предположительно, из-за их участия в несогласованном митинге 27 июля в центре Москвы. До этого прокуратура намеревалась лишить родительских прав супруг Проказовых из-за того, что они 27 июля передали своего годовалого сына родственнику и крестному отцу, Сергею Фомину – фигуранту дела о массовых беспорядках. СК возбудил уголовное дело по двум статьям – об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

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12:33    
Те, кто внедряют практику мести детям за родителей, не думают, как это может отразиться на них самих.

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