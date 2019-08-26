Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:22

Миронов настаивает на государственном обеспечении "сбора в школу"

фото ЗакС политика Миронов настаивает на государственном обеспечении "сбора в школу"

Лидер справедливороссов Сергей Миронов рассказал об увеличившемся потоке писем от семей, которые не в состоянии "снарядить" своих детей на учебу в первый класс. Денег на полноценный набор канцелярии и школьную форму у них нет. Политик требует, чтобы государство об этом заботилось в обязательном порядке - особенно учитывая то обстоятельство, что само начальное образование является обязательным.

"Я убежден, что собрать каждого ребенка в школу – это должна быть государственная обязанность. Через Минпросвещения необходимо создать стандарты: что нужно для первоклассника, что требуется для 11-классника. И соответствующую сумму выплачивать родителям", - доносит его слова до общественности пресс-служба.

Миронов обращает внимание на то, что подобного рода бюджетная поддержка существует только в отношении многодетных семей - и то не во всех регионах. Более того, ее, по мнению главного эсера, не хватает для покрытия расходов, связанных со школьным обучением.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:09    
Инициатива Миронова высоко нравственная, вполне её можно поддержать и претворит в жизнь!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13:59 Соболь пригласила на дебаты проректора ВШЭ Касамару

13:44 СПЧ предложит включить фигурантов дела о беспорядках в Москве в проект амнистии к 75-летию Победы

13:34 Классным руководителям станут выплачивать регулярные надбавки

13:15 Муниципал: Горсуд восстановил Шуршева и Кузахметова на выборах в МО "Екатерингофский"   1

12:57 Кирилл Рогов: Ключевой вопрос - готовность в условиях террора выходить на улицу   2

12:39 Комитет финансов: Дефицит бюджета Петербурга в 2019 году составит 40,8 млрд рублей

12:22 Миронов настаивает на государственном обеспечении "сбора в школу"   1

12:08 Детский омбудсмен Москвы назвал шантажом намерение лишить родительских прав участников акции 27 июля   1

11:59 Наблюдаемое Ходорковским начало политических репрессий - "красная линия" для него   3

11:31 Росгидромет нашел после взрыва на полигоне в Архангельской области радиоактивные изотопы   1

11:20 Милонов выразил "христианское" отношение к смертной казни

10:45 Прокуратура требует лишить родительских прав еще одну семейную пару из-за участия в акции 27 июля

10:27 Мэрия Москвы отказала в согласовании оппозиционного шествия 3 сентября   1

9:59 СПЧ подготовил два варианта амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

9:32 В "Единой России" предложили обязать всех кандидатов собирать подписи

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru