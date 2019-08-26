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13:34

Классным руководителям станут выплачивать регулярные надбавки

фото ЗакС политика Классным руководителям станут выплачивать регулярные надбавки

Петербургским учителям, которые являются классными руководителями, с 1 сентября станут доплачивать по 5 тысяч рублей в месяц, пишет ТАСС. Это пообещал врио губернатора Александр Беглов. По его мнению, это давно назревшая мера, восстанавливающая справедливость.

Беглов также пообещал учителям частичное избавление от рутинной бумажной работы, меньшую бюрократизацию учебного процесса и увеличение числа школ, в которых у города есть острая нехватка.

"Сегодня большой разрыв между строительством жилья и социнфраструктурой - не хватает 26 тыс. мест в школах, 37 тыс. в детских садах. Перегруз школ достигает до 318%. На это нам нужно заработать 309 млрд рублей", - сообщил чиновник.

Отмечается, что подрядчики, срывающие сроки строительства и открытия школ, стали заноситься в специальный черный список.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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