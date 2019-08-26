СПЧ предложит включить фигурантов дела о беспорядках в Москве в проект амнистии к 75-летию Победы

Члены Совета при президенте по правам человека намерены просить включить в проект амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне фигурантов дел о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве, передает «Интерфакс» со ссылкой на члена СПЧ Илью Шаблинского.

По словам Шаблинского, раньше включать в амнистию ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) не было. «А тут она явно искусственно притянута, хотелось бы этих ребят освободить», - сказал член СПЧ.

Говорить о проекте амнистии пока некорректно, она составляется, отметила другой член совета, Тамара Морщакова. По ее словам, все сказанное ей было бы «сплошной спекуляцией». «Может вообще ничего из этих предложений не остаться, мало того, ее вообще могут не принять», - отметила она.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов сообщил, что совет подготовил два варианта амнистии к юбилею Победы. Он дал понять, что на этот раз общеуголовную амнистию дополнять административной не планируется.

Дело о массовых беспорядках возбудили после митинга 27 июля, по нему проходят 13 человек. Им вменяются такие «эпизоды», как бросок пластиковой бутылки в сторону правоохранителей, тары из-под лимонада, «направление действий» протестующих, прикосновение к шлему росгвардейца и другое. СПЧ обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность возбуждения дела.