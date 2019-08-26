Губернатор Архангельской области Орлов предложил создать институт "смотрителей" за историческими зданиями

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов посетовал на то, что чиновникам не хватает сил на слежение за сохранностью культурно-исторических памятников в регионе, и предположил, что ситуацию поможет исправить специальный общественный институт "смотрителей". Об этом пишет местное издание "Эхо Севера".

В обязанности людей, которые согласятся инспектировать представляющие культурную ценность здания, входит изгнание оттуда маргинальных личностей, а также своевременное обращение к чиновникам в случае обнаружения трещин и иных аварийных признаков.

На оплату такого рода работ предполагается тратить из бюджета области около 6 млн рублей в год.