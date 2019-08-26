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14:49

Кировский район запросил из бюджета Петербурга 5 млн рублей на обучение школьников ПДД

фото ЗакС политика Кировский район запросил из бюджета Петербурга 5 млн рублей на обучение школьников ПДД

Администрация Кировского района попросила дополнительного выделить из бюджета 2,3 млрд рублей, сумму озвучил глава района Сергей Иванов на «нулевых чтениях» бюджета Петербурга в Законодательном собрании 26 августа.

В частности, району необходимы дополнительные 5 млн рублей на обучение детей правилами дорожного движения, заявил Иванов. Он отметил, что Кировский район является транзитным и есть опасные участки дорог.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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