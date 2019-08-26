Кировский район запросил из бюджета Петербурга 5 млн рублей на обучение школьников ПДД

Администрация Кировского района попросила дополнительного выделить из бюджета 2,3 млрд рублей, сумму озвучил глава района Сергей Иванов на «нулевых чтениях» бюджета Петербурга в Законодательном собрании 26 августа.
В частности, району необходимы дополнительные 5 млн рублей на обучение детей правилами дорожного движения, заявил Иванов. Он отметил, что Кировский район является транзитным и есть опасные участки дорог.
София Саттарова
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