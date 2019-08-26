Депо бывшего Варшавского вокзала признали памятником

Железнодорозное депо из красного кирпича, входящее в комплекс зданий бывшего Варшавского вокзала на Обводном канале, удостоилось статуса культурно-исторического памятника, о чем пишет градозащитное издание "Канонер".

Здание соседствует с гипермаркетом "Лента", в котором в 2018 году случился серьезный пожар. Сейчас в нем находится склад.

Заявитель, написавший в КГИОП и получивший положительный ответ, Кирилл Федоров, объяснил свою инициативу тем, что возле станции метро "Балтийская" последовательно сносят старые здания, иногда даже целые улицы (как в случае с улицей Шкапина), и поэтому ценность подобных депо Варшавского вокзала построек возрастает.

Вокзал, построенный в середине XIX века, перестал функционировать в 2001 году.