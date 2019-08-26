Проректор ВШЭ передумала соглашаться на дебаты с Любовью Соболь

Проректор Высшей школы экономики, кандидат в депутаты Мосгордумы Валерия Касамара отказалась от дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь, об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Касамара расценила предложение Соболь провести дебаты в присутствии студентов ВШЭ как «попытку повысить политизацию студенческого сообщества».

«Дебаты как форма политического диалога предполагают равенство участников. Мы с Любовью Соболь находимся заведомо в неравных позициях, а значит политические дебаты между нами невозможны», - написала Касамара.

При этом проректор ВШЭ подчеркнула, что готова к диалогу с Соболь «в более спокойной обстановке, когда политические страсти улягутся».

Ранее Касамара сообщала в разговоре с «Дождем», что согласна на дебаты и выступает за их проведение на радиостанции «Эхо Москвы».