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16:01

Проректор ВШЭ передумала соглашаться на дебаты с Любовью Соболь

фото ЗакС политика Проректор ВШЭ передумала соглашаться на дебаты с Любовью Соболь

Проректор Высшей школы экономики, кандидат в депутаты Мосгордумы Валерия Касамара отказалась от дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь, об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Касамара расценила предложение Соболь провести дебаты в присутствии студентов ВШЭ как «попытку повысить политизацию студенческого сообщества».

«Дебаты как форма политического диалога предполагают равенство участников. Мы с Любовью Соболь находимся заведомо в неравных позициях, а значит политические дебаты между нами невозможны», - написала Касамара.

При этом проректор ВШЭ подчеркнула, что готова к диалогу с Соболь «в более спокойной обстановке, когда политические страсти улягутся».

Ранее Касамара сообщала в разговоре с «Дождем», что согласна на дебаты и выступает за их проведение на радиостанции «Эхо Москвы».

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17:56    
Теряющая сознание  и находящаяся "на грани смертельного круга" (хи-хи-кс !) соболь   рвётся на дебаты ? Вот это да-а-а ! Какие кадры ! Восхищению анальных баранов нет предела !

17:14    
Всмысле она признала поражение?

Страница 1-ая (всего: 1)
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