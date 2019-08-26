Макаров вспомнил об "уникальном блокадном коде", говоря об участии молодежи в митингах

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, выступая на ежегодном педагогическом совете, заявил об опасности интернета для детей, в том числе потому, что через сеть вовлекают их в участие акциях протеста, передает Znak.com.

«Может быть, постигая мир только через компьютерные сети, дети лучше готовятся к современной жизни? Нет, это не так. Все мы являемся свидетелями уличных акций, несанкционированных митингов, на которые выходят не только студенты, но и школьники. А как же наш уникальный блокадный код, как же код победителей? Тряхнуть страну легко, но потом разгребать будет невозможно, разрушить легко», – сказал Макаров.

У оппозиции «нет внятных требований», убежден Макаров. По его мнению, оппозиционеры «сегодня против результатов выборов, завтра против еще какой-нибудь уличной системы, послезавтра еще что-нибудь». «Им результат не важен, важен только процесс», - считает Макаров.

Способом не допустить участия подросток в акциях протеста Макаров считает поддержание «связи времен и поколений». В качестве примера разрыва такой связи он привел телесюжет, где детей спрашивали, что такое «СССР», и часть не могла ответить. «Для одних СССР — великая могучая держава, родина и отечество, для других — четыре буквы», - резюмировал спикер.

Макаров нередко говорит в подобном тоне об акциях протеста. После митинга 9 сентября 2018 года против повышения возраста выхода на пенсию в России он благодарил полицию за «абсолютно законные действия» полиции на нем. Эти «абсолютно законные действия» привели к жесткому задержанию более 600 протестующих, проблемам с сердцем у задержанного пенсионера, избиению участников митинга, незаконным препятствованиям работе журналистов на акции и сотрясению мозга фотокорреспондента «Росбалта» Александры Полукеевой. В ноябре того же года он призывал Молодую Гвардию «Единой России» переубеждать приезжих студентов участвовать в митинге и приобщать их к «историческому шифру и генетическому коду блокадников».

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