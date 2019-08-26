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17:52

СМИ: Упомянутого в расследовании Голунова подполковника ФСБ уволили

фото ЗакС политика СМИ: Упомянутого в расследовании Голунова подполковника ФСБ уволили

Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью, подполковник Марат Медоев был уволен после упоминания в расследовании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и команды журналистов разных изданий о похоронном рынке столицы, пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников, Медоева «сняли около месяца назад». О его новом месте работы не сообщается.

Медоев был помощником главы столичного управления ФСБ Алексея Дорофеева. Они оба упоминались в расследовании о рынке ритуальных услуг в Москве как связанных с бывшим сотрудником МВД Артемом Екимовым, который по поручению московских властей «наводил порядок» в сфере после массовой драки на Хованском кладбище в 2016 году. Медоева и Дорофеева считают связанными с уголовным делом о попытке сбыта наркотиков, которое возбудили против Голунова.

Голунова задержали в начале июня  и отправили под домашний арест. В деле было немало несостыковок, экспертиза не выявила следов употребления журналистом запрещенных веществ, в связи с чем выяснилось, что наркотики могли ему подкинуть при задержании. После этого - на фоне массовых протестов - с Голунова сняли обвинения, а 13 июня Путин уволил начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина.

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