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17:54

Суд отложил рассмотрение жалобы Черепанова на снятие его с выборов

фото ЗакС политика Суд отложил рассмотрение жалобы Черепанова на снятие его с выборов

Фрунзенский районный суд перенес на 28 августа рассмотрение исков главы МО "Купчино" Михаила Черепанова и муниципального депутата от "Единой России" Романа Денисенко. Оба единоросса пытаются обжаловать свое отстронение от участия в муниципальных выборах, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Во время заседания 26 августа представитель истцов попросил перенести оба процесса, чтобы ознакомиться с материалами. Представитель ТИК №23, который является ответчиком, возражал и просил суд рассмотреть дело без участия депутатов.

Судья Игорь Грибов перенес заседание на 28 августа.

Ранее партия "Единая Россия" отозвала с муниципальных выборов в МО «Купчино» действующего главу округа Михаила Черепанова и его команду. Причиной назвали дискридитацию партии. 

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