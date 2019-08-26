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Муниципал

18:05

Суд снял кандидата в мундепы от "Справедливой России" Кушнаренко из-за постов о "Единой России"

фото ЗакС политика Суд снял кандидата в мундепы от "Справедливой России" Кушнаренко из-за постов о "Единой России"

Калининский суд Петербурга отменил регистрацию кандидата в муниципальные депутаты МО «Пискаревка» от «Справедливой России» Федора Кушнаренко, сообщили представители петербургского отделения партии.

Иск подавала ИКМО «Пискаревка». В нем утверждалось, что Кушнаренко нарушил авторские права партии «Единая Россия» тем, что разместил во «ВКонтакте» в конце ноября 2018 года пост с наименованием партии. По версии истца, кандидат не получал разрешения на свободное использование наименования.

На заседании суда представитель ИКМО заявил, что регистрацию кандидата нужно отменить, поскольку он разместил текст с призывом к совершению деяний, которые можно определить как «экстремистская деятельность».

Ранее по аналогичному поводу ИКМО «Светлановское» пыталось снять с выборов Даниила Кена. Поводом стали посты о «Единой России», датированные, в том числе, 2014-м и 2015-м годами. Однако Горсуд Петербурга отменил решение Выборгского суда и восстановил Кена на выборах.

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18:41    
Рецидивисты. Беззаконие как политическая технология "Единой России".

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