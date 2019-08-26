Суд подтвердил регистрацию Войтановского как кандидата в мундепы МО «Смольнинское»

Верховный суд России отказал в удовлетворении иска кандидата в муниципальные депутаты в МО «Смольнинское» Владимира Беличенко, который оспаривал решение Центральной избирательной комиссии по регистрации его конкурента и бывшего депутата Законодательного собрания Вадима Войтановского. Об этом ЗАКС.Ру 26 августа сообщил самовыдвиженец Войтановский.

По его словам, представитель Беличенко Всеволод Хоруджий настаивал на отмене регистрации, так как подписи избирателей в поддержку самовыдвиженца якобы недействительны. Войтановский заявил, что подлинность подписей подтвердили в УФМС.

- Там же основание [для отмены регистрации] какое? Что люди не проживают по указанному адресу. А справка УФМС говорит о том, что эти люди живут – всё нормально и подписи законны, - сообщил самовыдвиженец.

Также истец заявил о неправильном заполнении документа о финансах Войтановского – средства в размере 0 рублей были указаны не напротив каждого счета, а внизу столбцов, рассказал кандидат-ответчик. Он добавил, что судья на это возразил: «Вы же могли проверить. Он что-то скрыл?».

Суд отказал Беличенко в удовлетворении заявления, сообщил Войтановский. По его словам, истец не планирует подавать апелляцию.

Ранее ИКМО «Смольнинское» отказало Войтановскому в регистрации в качестве кандидата в мундепы. Бывший депутат ЗакСа подал жалобу в ЦИК, которая зарегистрировала его.