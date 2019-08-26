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18:54

Метрополитен Москвы намерен взыскать деньги с организаторов митинга из-за работы в выходной день

фото ЗакС политика Метрополитен Москвы намерен взыскать деньги с организаторов митинга из-за работы в выходной день

ГУП «Московский метрополитен» подал иск к организаторам митингов за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за того, что сотрудников пришлось вызывать на работу в выходной день 27 июля, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

В исковом заявлении указано, что поскольку митинг 27 июля был несогласованным, метрополитен «был вынужден привлечь своих сотрудников к работе в выходной день». По словам Бадамшина, из-за митинга к работе были привлечены начальники станций «Лубянка», «Театральная», «Маяковская», «Площадь революции», «Кузнецкий мост» и «Менделеевская» и первый замначальника Службы движения метрополитена.

Их работу оценили в более чем 53 тысячи рублей – эти деньги московское метро и собирается взыскать с незарегистрированных кандидатов, которых считает организаторами акций. Среди ответчиков – Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Александр Соловьев и Олег Степанов. Беседа по иску в Коптевском районном суде Москвы состоится 13 сентября.

Ранее суд оставил иск метро без движения из-за недостатков в иске. Устранить их истец должен был до конца сентября.

Всего к организаторам протестов подано уже семь подобных исков о возмещении ущерба, в том числе от ГБУ «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ресторана «Армения» и таксомоторной компании «М Такси коммуникации». Общая сумма исков превысила 14 млн рублей.

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