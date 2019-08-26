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20:59

Шишлов выступил за деанонимизацию бойцов Росгвардии и ОМОН

фото ЗакС политика Шишлов выступил за деанонимизацию бойцов Росгвардии и ОМОН

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов поддержал общественную инициативу, согласно которой силовики, работающие на уличных митингах, должны перестать скрывать свои лица.

Изменения, которые, возможно, внесут в федеральный закон о полиции, первоначально инициировал бывший уполномоченный по правам человека в России, а ныне член Совета Федерации Владимир Лукин. Изменения также касаются номерных жетонов, которые должны быть составной частью экипировки бойцов. Зачастую жетоны прячут под бронежилеты.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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