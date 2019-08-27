«Левада»: 95% жителей Архангельской области осуждают строительство свалки в Шиесе

Большинство опрошенных социологами «Левада-Центра» жителей Поморья (95%) уверены, что строительство нового мусорного полигона для ввоза отходов из Москвы близ станции Шиес недопустимо.

84% участников исследования заявили, что они «точно против» новой свалки у себя на родине; 11% ответили, что они «скорее против». Респондентов, поддерживающих инициативу, - 3%.

70% жителей Архангельской области утверждают, что полигон нанесёт непоправимый урон экологии региона; 57% выразили недовольство, что идея изначально не была обсуждена с ними; 55% полагают, что свалка окажет вред здоровью; 39% считают складирование мусора неэффективным способом утилизации отходов.

Около половины (49%) тех, кто выступает против строительства полигона, готовы выходить на согласованные акции протеста, 25% - участвовать даже в несанкционированных митингах. 48% выразили готовность распространять информацию о проблеме среди друзей и знакомых, а также в интернете и социальных сетях (40%). 27% готовы помогать в организации акций протеста, 22% - финансово поддержать экоактивистов.

В целом подавляющее большинство поморцев (80%) готовы предпринимать меры ответного характера в случае того или иного решения властей.

В опросе приняли участие более тысячи человек.

23 июля Владимир Путин поручил властям Москвы и Архангельской области изучить мнение жителей региона по вопросу возведения новой свалки в Шиесе и до 1 сентября представить ему соответствующий доклад. Незадолго до этого от полигона отогнали стройтехнику, однако позже активисты сообщили, что на территорию строительства приехали машины, выгрузившие бочки с топливом. Поморцы продолжают дежурить на месте.