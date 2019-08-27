Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

9:25

«Левада»: 95% жителей Архангельской области осуждают строительство свалки в Шиесе

фото ЗакС политика «Левада»: 95% жителей Архангельской области осуждают строительство свалки в Шиесе

Большинство опрошенных социологами «Левада-Центра» жителей Поморья (95%) уверены, что строительство нового мусорного полигона для ввоза отходов из Москвы близ станции Шиес недопустимо.

84% участников исследования заявили, что они «точно против» новой свалки у себя на родине; 11% ответили, что они «скорее против». Респондентов, поддерживающих инициативу, - 3%.

70% жителей Архангельской области утверждают, что полигон нанесёт непоправимый урон экологии региона; 57% выразили недовольство, что идея изначально не была обсуждена с ними; 55% полагают, что свалка окажет вред здоровью; 39% считают складирование мусора неэффективным способом утилизации отходов.

Около половины (49%) тех, кто выступает против строительства полигона, готовы выходить на согласованные акции протеста, 25% - участвовать даже в несанкционированных митингах. 48% выразили готовность распространять информацию о проблеме среди друзей и знакомых, а также в интернете и социальных сетях (40%). 27% готовы помогать в организации акций протеста, 22% - финансово поддержать экоактивистов.

В целом подавляющее большинство поморцев (80%) готовы предпринимать меры ответного характера в случае того или иного решения властей.

В опросе приняли участие более тысячи человек.

23 июля Владимир Путин поручил властям Москвы и Архангельской области изучить мнение жителей региона по вопросу возведения новой свалки в Шиесе и до 1 сентября представить ему соответствующий доклад. Незадолго до этого от полигона отогнали стройтехнику, однако позже активисты сообщили, что на территорию строительства приехали машины, выгрузившие бочки с топливом. Поморцы продолжают дежурить на месте.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:21    
Им бы, губернатора, сменить. Уж, слишком демонстративно плюет на всех, кроме начальства из Москвы.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:52 Муниципал: Основательницу “Добродомика” сняли с выборов в Василеостровском районе из-за видео “Вконтакте"

15:32 Беглов – активисту штаба Навального: У меня нет полномочий решать вопросы общественного порядка на митингах   3

15:27 Депутат Васильев: Пушкин - это жемчужина в короне Санкт-Петербурга, она ветшает

14:55 Блогер поделился снимками установленного в вестибюле "Проспекта Славы" панно "Афганистан"

14:55 Администрация Приморского района попросила еще 600 млн рублей на антитеррористическую защищенность школ

14:33 ГИК отказался устанавливать КОИБы на избирательных участках ТИКа № 29   2

14:25 Роспотребнадзор Карелии изучит радиационный фон в двух прилегающих к Белому морю районах

14:06 Генпрокуратура направила в СК материалы для возбуждения дела против сотрудников СИЗО "Кресты-2"

13:55 "Скотский патриотизм": Животных на брянской ярмарке облачили в формы красноармейцев

13:54 На парусную школу "Крестовский остров" попросили 176 млн рублей из бюджета

13:24 Московский район попросил у города 7 млн рублей на патриотическое воспитание   2

13:21 Муниципал: Горсуд отменил штраф Горожанко за "сломанную" дверь в ИКМО "Екатерингофский"

13:17 Абызов стал фигурантом нового уголовного дела

13:10 Муниципал: Вавилину вызвали в СК из-за комментария в Facebook

12:45 Суд разрешил активистке "Открытой России" Шевченко звонить детям

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru