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9:12

Амосов: “Я охочусь за местом губернатора Петербурга”

фото ЗакС политика Амосов: “Я охочусь за местом губернатора Петербурга”

Кандидат в губернаторы Петербурга от “Гражданской платформы” Михаил Амосов во время предвыборных дебатов 27 августа рассказал, как идет избирательная кампания в городе. Амосов показал номер петербургской газеты и заявил, что журналисты написали “много вранья и полуправды”. Участник губернаторских выборов сообщил, что неверно указано его место работы: кандидат работает не в Политехническом университете, а в СПбГУ. 

- Говорят, что я хочу быть ректором Политеха. Я охочусь не за креслом ректора Политехнического университета. Я охочусь за местом губернатора Петербурга, - сообщил Амосов. 

Желающий стать главой Петербурга сказал, что рад подобным публикациям. 

- Если клевещут, то значит боятся, - заключил Амосов. 

В Петербурге проходят пятые дебаты кандидатов в губернаторы. Впервые Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Владимир Бортко (КПРФ), Александр Беглов (самовыдвиженец) и Михаил Амосов ("Гражданская платформа") встретились на теледебатах 13 августа. Вторые дебаты состоялись 17 августа без участия Беглова. В третий раз кандидаты в губернаторы встретились 20 августа. В четвертый раз дебаты прошли 23 августа.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:10    
Любой из троих - лучше Беглова! Кому нужна пустышка в кресле губернатора?

11:04    
"Охочусь за местом"..ничего себе формулировочки. Не очень красиво для предвыборной кампании. Хоть бы для вида написал о заботе об общественных интересах.

10:53    
Охота Амосова будет неудачной! Беглов победит в первом туре с результатом в 55-60%!

10:41    
За ЛЮБОГО, КРОМЕ Беглова и "Единой России"!

10:34    
Огромная "бабья" задница Амосова в кресло губернатора просто не влезет!

9:38    
Амосов явно не Владимир Ленин и даже не Лех Валенса. Депутат охотится, сидя на диване и нажимая на Клаву. В такой охоте добыча может быть лишь виртуальной.

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