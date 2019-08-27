ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле в Крыму

ГИБДД по Севастополю не станет наказывать Владимира Путина, позволившего себе бесшлемную езду на мотоцикле в Крыму. Данный ответ пришел от ведомства юристу Максиму Чихунову, который и попросил привлечь президента к ответственности.

10 августа глава государства прибыл на организованный "Ночными волками" фестиваль "Тень Вавилона" за рулем мотоцикла "Урал", в коляске которого сидел глава Крыма Сергей Аксенов, а за спиной у Путина расположился врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Чихунов обратился в ГИБДД с просьбой привлечь всех перечисленных персон к ответственности по ст. 12.6 КоАП (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов), санкция по которой предусматривает штраф в размере тысячи рублей. Юрист отметил, что закон для всех един и исключений не позволяет.

В ответ ГИБДД сообщила, что Путин имел полное право ехать без шлема. В ведомстве пояснили, что "во время проведения протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов дорожное движение полностью снимается (запрещается)". Поэтому нормы "правил [дорожного движения] на участников перечисленных мероприятий не распространяются".

Чихунова полученное объяснение не удовлетворило, в связи с чем он намерен обжаловать его в суде.