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Новости

9:57

ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле в Крыму

фото ЗакС политика ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле в Крыму

ГИБДД по Севастополю не станет наказывать Владимира Путина, позволившего себе бесшлемную езду на мотоцикле в Крыму. Данный ответ пришел от ведомства юристу Максиму Чихунову, который и попросил привлечь президента к ответственности.

10 августа глава государства прибыл на организованный "Ночными волками" фестиваль "Тень Вавилона" за рулем мотоцикла "Урал", в коляске которого сидел глава Крыма Сергей Аксенов, а за спиной у Путина расположился врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Чихунов обратился в ГИБДД с просьбой привлечь всех перечисленных персон к ответственности по ст. 12.6 КоАП (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов), санкция по которой предусматривает штраф в размере тысячи рублей. Юрист отметил, что закон для всех един и исключений не позволяет. 

В ответ ГИБДД сообщила, что Путин имел полное право ехать без шлема. В ведомстве пояснили, что "во время проведения протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов дорожное движение полностью снимается (запрещается)". Поэтому нормы "правил [дорожного движения] на участников перечисленных мероприятий не распространяются".

Чихунова полученное объяснение не удовлетворило, в связи с чем он намерен обжаловать его в суде.

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13:46    
ГИБДД только подтвердила, что поездка Путина на велосипеде с моторчиком была постановочной пиар-акцией, в которой президент выступал в роли актёра.

12:31    
Все на отдых в Крым! В Крыму сейчас и на ближайшие 10 дней воздух +30, море +25! Океан фруктов, ягод и вина! Мощнейшая культурная программа для отдыхающих!

10:55    
Путин - брутальный мачо, тем более он Президент ВЕЛИКОЙ РОССИИ! Потому ему всё можно, всё разрешено, как римскому императору!

10:36    
Т.Е. всем можно?

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