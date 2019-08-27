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11:15

Администрация Кронштадтского района попросила 258 млн рублей на преобразование церкви в конференц-зал

фото ЗакС политика Администрация Кронштадтского района попросила 258 млн рублей на преобразование церкви в конференц-зал

Дополнительные потребности Кронштадтского района на 2020 год составили 1,2 млрд рублей при проекте бюджета в 2,9 млрд, сообщил во время "нулевых чтений" замглавы районной администрации Олег Кадомцев.

258 млн рублей, по его словам, необходимо выделить под ремонт исторического здания бывшей церкви, которое сейчас принадлежит администрации района. Кадомцев уточнил, что в помещении хотят сделать конференц-зал, отреставрировав при этом церковные фрески.

- Администрации необходимо, чтобы было место, в том числе и где собирать жителей района, - добавил замглавы.

Идея районной администрации возмутила заместителя главы бюджетно-финансового комитета ЗакСа Андрея Васильева ("Единая Россия").

- Чем вы от большевиков отличаетесь? - спросил Васильев у районных чиновников.

Депутат от КПРФ Ирина Иванова, напротив, выразила опасение, что после бюджетной реставрации здание могут передать Русской православной церкви.

Васильев также возмутился тем, что одной из самых существенных статей дополнительных потребностей Кронштадтского района уже не первый раз стала борьба со свалками.

- Остров, где половина - военные. Откуда там свалки? Совсем что ли администрация мышей не ловит? - недоумевал замглавы БФК.

За земляков заступился кронштадтский депутат-единоросс Александр Ходосок. Он предложил Васильеву приехать на остров и посмотреть, как живет район.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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