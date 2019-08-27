ЦИК вновь отменил расширенное заседание совета по выборам в Мосгордуму

Центральная избирательная комиссия вновь вынуждена была отменить заседание научно-экспертного совета, на котором должны были обсуждаться предстоящие выборы в Мосгордуму, объяснив решение "недостаточным количеством оппонентов", пишет ТАСС.

Как следует из опубликованного на сайте ЦИК заявления, критически настроенные эксперты и политологи, чьи "позиции они хотели бы услышать и обсудить", так и не известили о намерении провести открытый диалог.

"Вопрос о целесообразности и эффективности ныне существующего научно-экспертного совета при ЦИК России будет рассмотрен комиссией в ближайшее время", - отмечается в послании избиркома.

Элла Памфилова уже приглашала "всех критиков" электорального процесса на заседание, которое должно было состояться 14 августа, однако его отменили из-за того, что большая часть членов совета находилась в отпусках.