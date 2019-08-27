ЕСПЧ присудил родственникам Магнитского 34 тысячи евро компенсации

Родственникам погибшего в СИЗО бизнесмена Сергея Магнитского Европейский суд по правам человека постановил выплатить 34 тысячи евро компенсации.

В жалобах, которые писали в ЕСПЧ он сам, его мать и жена, речь шла о жестоком обращении с ним в изоляторе: утверждалось, что экс-предпринимателя избивали, отказывали в медпомощи и превышали сроки содержания под стражей.

Страсбургский суд установил, что в данном разбирательстве присутствуют признаки нарушений нескольких статей Конвенции о защите прав человека: статья 2 (Право на жизнь), статья 3 (Запрет на пытки), статья 5 (Право на свободу и безопасность) и статья 6 (Право на правосудие).

Напомним, юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался в московском СИЗО в 2009 году. Официальной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. В ноябре 2011 года Hermitage Capital представил 100-страничный доклад под названием "Пытки и убийство Магнитского. Сокрытие правды государственными органами", в котором утверждалось, что заключенного избивали и не обращали внимания на его заявления об ухудшении здоровья.

Добавим, в декабре 2012 года Конгрессом США был принят акт Магнитского. В список Магнитского попадают те, кого власти США считают причастным к нарушению прав человека в России. Тем, кто внесен в этот перечень, запрещен въезд в США, а их активы на территории страны замораживаются.

В январе 2017 года министерство финансов США на основании акта Магнитского ввело санкции в отношении ряда граждан РФ.