Росгвардия через HeadHunter ищет сотрудников ОМОН, желающих "подавлять бунты" в Москве

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ разыскивает сотрудников ОМОН, заинтересованных в разгонах столичных митингов, на площадке HeadHunter. Соответствующие вакансии были опубликованы на сайте сервиса накануне, 26 августа, уведомляют "Открытые медиа".

Среди заявленных обязанностей: обеспечение безопасности на предстоящих массовых мероприятиях в Москве; "сопровождение демонстрации и акции протеста", пресечение "массовых беспорядков и погромов, групповых нарушений общественного порядка" и "подавление бунтов".

Вакансия доступна для 52 российских регионов. Для работы в столице Росгвардия ищет бойцов в Подмосковье, Курске, Саратове, Липецке, Тамбове, Ярославле, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах.

Предлагаемая заработная плата - 55-65 тысяч рублей. Опыт не требуется, однако соискатель обязан отслужить в армии и иметь образование не ниже среднего. Заявленный график работы - полный либо по сменам.

HeadHunter в беседе с "Открытыми медиа" известил, что аккаунт Росгвардии, на котором опубликованы вакансии, верифицирован их службой проверки.

Ранее Znak.com писал, что, как ему стало известно, силовики, вышедшие сверхурочно для разгона массового мероприятия, прошедшего 27 июля, не получили никаких премий.