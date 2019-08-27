Суд разрешил активистке "Открытой России" Шевченко звонить детям

Ростовский областной суд оставил под домашним арестом активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Сергея Ковалевича.

По словам Ковалевича, суд разрешил Шевченко звонить детям. В остальном условия домашнего ареста оставлены без изменений.

Ранее Ленинский суд Ростова-на-Дону оставил Шевченко под домашним арестом до 20 октября.

Шевченко обвиняют в нарушении ст. 284.1 УК РФ (сотрудничество с нежелательной организацией). Это было первое подобное дело в России. Активистке вменяют такие эпизоды «сотрудничества», как участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения. Однако на активистов движения составляли протоколы по ст. 20.33 КоАП и штрафовали. Из-за дела Шевченко движение «Открытая Россия» прекратило свое существование. Вместо него возникла одноименная общественная организация.