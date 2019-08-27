Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

13:24

Московский район попросил у города 7 млн рублей на патриотическое воспитание

фото ЗакС политика Московский район попросил у города 7 млн рублей на патриотическое воспитание

Администрация Московского района нуждается в дополнительных 7,032 млн рублей на организацию патриотических мероприятий для молодежи, заявил в ходе «нулевых чтений» бюджета Петербурга на 2020 год первый замглавы Московского района Борис Эпельман.

По его словам, еще 63 млн рублей необходимо на ремонт домов молодежи и организацию в них современных общественных пространств.

Эпельман быстро зачитал и другие дополнительные потребности администрации. На это глава бюджетно-финансового комитета ЗакСа Максим Яковлев попросил говорить кратко и от себя.

Заместитель Яковлева Андрей Васильев добавил, что, по его мнению, докладчик некомпетентен. Он заявил, что выступать на чтениях должен глава района, поскольку определяется судьба жизни города на грядущий год.

Первый замглавы Московского района извинился за своего руководителя Владимира Ушакова, отметив, что тот в настоящее время участвует в исполнении поручений врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Васильев в ответ попросил не прикрываться именем главы города.

Напомним, «нулевые чтения» бюджета Петербурга пройдут в Заксобрании до 30 августа включительно. В этом году журналистам не предоставляют возможность ознакомиться с полным объемом предложений, отказываясь дать копии раздаточных материалов.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:55 Администрация Приморского района попросила еще 600 млн рублей на антитеррористическую защищенность школ

13:54 На парусную школу "Крестовский остров" попросили 176 млн рублей из бюджета

12:40 Сотрудники ЗакСа скрывают от журналистов информацию "нулевых чтений" бюджета Петербурга

28 мая, 11:01 Беглов чуть не забыл поручить Елину популяризировать бюджетную политику

25 марта, 13:58 Вишневский внес в ЗакС поправку о весенней корректировке бюджета

27 февраля, 14:35 Беглов заявил, что засыпает, читая бюджет Петербурга в нынешнем виде

8 февраля, 13:35 «Твой бюджет»: что может и чего не может

29 ноября 2018, 9:37 Беглов рассказал Медведеву о планах по развитию Петербурга

26 ноября 2018, 17:15 "Метрострой": В срыве сдачи работ по Фрунзенскому радиусу виноват заказчик

26 ноября 2018, 12:51 БФК окончательно одобрил дефицитный бюджет на 2019 год

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:19   Саша  
Лучше 7 млн потратить на нас! Мы выкуим таких ПАТРИОТОВ, что задрожит ВЕСЬ гомосечный запад!!!

13:49    
Не давать - разворуют! Пусть личным примером воспитывают, для этого денег не надо.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:52 Муниципал: Основательницу “Добродомика” сняли с выборов в Василеостровском районе из-за видео “Вконтакте"

15:32 Беглов – активисту штаба Навального: У меня нет полномочий решать вопросы общественного порядка на митингах   3

15:27 Депутат Васильев: Пушкин - это жемчужина в короне Санкт-Петербурга, она ветшает

14:55 Блогер поделился снимками установленного в вестибюле "Проспекта Славы" панно "Афганистан"

14:55 Администрация Приморского района попросила еще 600 млн рублей на антитеррористическую защищенность школ

14:33 ГИК отказался устанавливать КОИБы на избирательных участках ТИКа № 29   2

14:25 Роспотребнадзор Карелии изучит радиационный фон в двух прилегающих к Белому морю районах

14:06 Генпрокуратура направила в СК материалы для возбуждения дела против сотрудников СИЗО "Кресты-2"

13:55 "Скотский патриотизм": Животных на брянской ярмарке облачили в формы красноармейцев

13:54 На парусную школу "Крестовский остров" попросили 176 млн рублей из бюджета

13:24 Московский район попросил у города 7 млн рублей на патриотическое воспитание   2

13:21 Муниципал: Горсуд отменил штраф Горожанко за "сломанную" дверь в ИКМО "Екатерингофский"

13:17 Абызов стал фигурантом нового уголовного дела

13:10 Муниципал: Вавилину вызвали в СК из-за комментария в Facebook

12:45 Суд разрешил активистке "Открытой России" Шевченко звонить детям

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru